Ex-crimineel helpt nu jeugd: Ik wist dat het een doodlopend spoor was

“In de gevangenis leerde ik niks, ik werd er eigenlijk alleen maar slechter. Ik ging nog meer domme dingen doen”, kijkt Pelatja terug. Al jong belandde hij in een verkeerd milieu. Hoewel hij wel naar school ging en ook wel vakantiebaantjes had, liep het toch mis. Tot op een nacht vier jaar geleden de ommekeer kwam.“Ik droomde over mezelf en zag een slecht persoon. Ik wist dat ik op een dood spoor zat”, vertelt de Hoogevener. Hij riep vervolgens God om hulp en gooide het roer om. Hij nam afscheid van zijn foute vrienden en zocht hulp bij zijn problemen. En dankzij de ervaringen die hij opdeed heeft hij nu zijn eigen bedrijf waarmee hij mensen coacht.Dat doet Pelatja onder meer bij jongeren in jeugdgevangenissen, maar ook als persoonsbegeleider bij de gemeente Hoogeveen. Hij leert de jeugd dat instanties er zijn om te helpen, dat ze niet de boosdoener van hun problemen zijn. Dat politieagenten en de overheid niet de vijand zijn en leraren gewoon goede mensen.De jonge boefjes nemen de woorden van de ervaringsdeskundige makkelijker aan dan van andere hulpverleners, ervaart de voormalig crimineel. “Als ik in een jeugdgevangenis sta, is het net alsof ik met mezelf sta te praten. Daarna praat ik met die jongens. Dan kunnen we veel delen, de verhalen zijn herkenbaar. Vervolgens komen de persoonlijke gesprekken snel op gang.”“Mijn voordeel ten opzichte van andere hulpverleners is dat ik een lotgenoot ben die zelf uit de rotzooi is gekomen. Ik ben een voorbeeld van iemand die iets van zijn leven heeft gemaakt”, vervolgt Pelatja. “Ik laat ze zien dat zij ook uit de ellende kunnen komen. Er is hulp voor hen, maar zij moeten de keuze maken dat zij die hulp gaan accepteren.”