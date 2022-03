Drenthe verwelkomt Oekraïense vluchtelingen: 'Het heeft impact'

Veel Drenten hebben zich aangemeld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Bij de een zijn er al vluchtelingen in huis, terwijl anderen nog wachten.

Bij de Nederlandse gemeenten zijn tot en met gisteren 5620 Oekraïners ingeschreven. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kan zowel gaan om mensen die in de noodopvang zitten als om mensen die zelf onderdak hebben gevonden.

"We weten dat er bij een hoop particulieren al mensen uit Oekraïne verblijven. Dat zijn vaak familieleden of vrienden", vertelt Lineke Bennema van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Volgens haar kunnen Drenten die Oekraïense vluchtelingen willen opvangen, zich het beste aanmelden bij Takecarebnb. Dat is de organisatie die in samenwerking met onder meer het Rode Kruis de langdurige opvang van vluchtelingen in gastgezinnen regelt.

"Zij doen de intake en verzorgen de plaatsing", aldus Bennema. "Om te zien of het allemaal goed matcht organiseren zij ook een soort proefweekend. Als dat allemaal goed verloopt, mag je de vluchtelingen in ieder geval voor drie maanden bij je laten verblijven. En als dat goed bevalt, kan die periode worden verlengd."

Niet onderschatten

Het opnemen van vluchtelingen in je huis niet moet worden onderschat, waarschuwt Bennema. "Het heeft impact en drie maanden is een lange periode. Bovendien maakt het verschil of je de mensen echt bij je in huis neemt of dat ze in een huisje in je tuin kunnen verblijven."

De VRD raadt Drenten af om zelf naar Oost-Europa te rijden om daar vluchtelingen op te pikken. "Dat adviseren wij beslist niet, maar we kunnen het natuurlijk niet verbieden", zegt Bennema. "Je weet niet welke situatie je daar aantreft en je hebt helemaal geen idee welke mensen je meeneemt."

Geen gevolgen

Het is de bedoeling dat mensen die vluchtelingen in huis nemen, daar geen gevolgen van ondervinden in hun inkomen. Uitkeringsgerechtigden worden bijvoorbeeld niet gekort als gevolg van de zogeheten kostendelersnorm. Uitgangspunt is ook dat lokale heffingen niet omhooggaan omdat het huishouden tijdelijk meer personen telt.