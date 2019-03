Motard breekt enkel in Ronde van Drenthe: ‘Ik ga m’n motor verkopen’

“In de ambulance heb ik besloten dat ik m’n motor te koop zet”, zegt Rijpma vanuit z’n bed. “Ik ben zestig jaar. Dit was mijn laatste klusje als bestuurder van een motor. Ik realiseer me nu wat voor beesten die motoren zijn. Je houdt ze niet in bedwang.”Rijpma is al bijna 25 jaar jurylid in wielerwedstrijden en is al meer dan tien jaar met z’n motor actief in de koers. Aan ervaring dus geen gebrek. Gisteren reed hij met de ordonnance. Die dienst regelt dat de jury op de goede plek in de koers rijdt en dat televisiemotoren op veilige afstand van de renners blijven. “Als ik straks hersteld ben, wil ik dat ook graag gaan doen”, zegt Rijpma. "Dan klim ik achterop bij iemand anders." Sanne Briggeman zat gisteren tijdens de val achterop bij Rijpma. Hij hield een zere knie aan de val over.Toch vindt Rijpma het niet onverantwoord om over de Drentse keien te rijden bij Drenthe’s grootste wielerronde. Ook al was het kletsnat. “Het is de charme van de Ronde van Drenthe. Dit maakt de koers. En we zijn juist onderuit gegaan op een strook die er goed bij lag. M’n achterwiel gleed gewoon weg”, verklaart Rijpma.Na de val werd hij meteen opgevangen door de rondearts die meereed in de wielerkaravaan. “Toen ik m’n motor weer oppakte om m’n weg te vervolgen hoorde ik ‘krak’. Door de val zal er al wel een breukje in m’n bot zijn gekomen”.Donderdag hoort Rijpma of hij geopereerd moet worden. Mocht dat niet het geval zijn dan zal hij vijf weken in het gips moeten. Naast deze valpartij gingen er nog twee motoren onderuit bij de Ronde van Drenthe. Zij kwamen er allemaal zonder botbreuken vanaf.