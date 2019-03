'Ik wilde mijn geslachtsdeel laten zien, dat vinden vrouwen mooi'

In oktober vorig jaar stal de man een fiets uit een locatie voor asielzoekers in het Friese Sint Annaparochie. Daar werd de man kort opgevangen. De gestolen fiets werd later bij de kamer van de man aangetroffen.Vanwege zijn psychische problematiek verhuisde de man naar een speciaal asielzoekerscentrum met een strakker regime in Hoogeveen. Maar in november ging het weer mis. Toen griste de man bij een kledingwinkel aan de Hoofdstraat in die plaats een jas uit de rekken zonder die te betalen. Een medewerker die hem betrapte werd door de man drie keer in het gezicht gespuugd.Op 15 december, op zijn verjaardag, trakteerde de man twee schoonmaaksters van het azc in Hoogeveen, door zijn geslachtsdeel te showen. "Ik wil graag mijn grote geslachtsdeel laten zien, dat vinden vrouwen mooi", luidde zijn verklaring.De man is op straat opgegroeid in de Gazastrook. "Hij heeft nul respect voor een ander of voor normen en waarden", zei de rechter. Hij veroordeelde de man gelijk aan de eis van de officier.Inmiddels verblijft de stelende potloodventer in het vertrekcentrum in Ter Apel.