Lintje voor 71-jarige Jan Smit uit Nietap

Smit werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn betrokkenheid met Nietap-Terheijl. Zo was hij vanaf 1990 al bestuurslid van Buurtschap Nietap-Terheijl. Vanaf 1996 was hij penningmeester van het buurtschap.Smit heeft ook een passie voor streekgeschiedenis en hij heeft een groot archief met veel documenten en honderden foto's opgebouwd. Die is ondergebracht in het Drents Archief in Assen.Ook heeft Smit een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de boekenenNaast zijn betrokkenheid bij het buurtschap, was Smit in het verleden ook lid van Bouwgroep Nietap-Terheijl, shantykoor 'De Zulthesingers' en ouderraad van bassisschool De Flint.