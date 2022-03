Roy Schepers uit Sleen doet mee aan wereldkampioenschap La Boulangerie

Roy Schepers. Hij is één van de drie bakkers die Nederland vertegenwoordigt op het wereldkampioenschap la boulangerie in Parijs. De Drent is verantwoordelijk voor het bakken van de 'viennoiserie', waarbij hij zich bezighoudt met het bereiden van croissants en zoete broodjes.

In bakkerij 'De Echte Bakker Herman Schepers' in Sleen bereidt hij zich voor op het aankomende WK broodbakken.

"Wij vertrekken vrijdag naar Parijs en dan starten de eerste voorbereidingen. De wedstrijd begint zaterdag", vertelt Schepers, terwijl hij de appels voor speciale appelbroodjes aan het snijden is. "Je moet in principe alles op het kampioenschap maken, maar dat kan niet altijd, omdat het bereiden van speciale broden meerdere dagen duurt." Om die reden is de jonge bakker druk met de voorbereidingen.

Niet de eerste keer

Van jongs af aan doet Schepers al mee aan wedstijden. "Vroeger op school kon je ook meedoen aan jeugdwedstrijden en daarbij heb ik een paar keer gewonnen." Op die manier is hij in beeld gekomen bij het Nederlandse team. "Uiteindelijk heb ik een test gedaan of ik goed genoeg was en zo ben ik in het team gekomen", vertelt de talentvolle bakker.

Een deelname aan een toernooi als dit is niet nieuw voor Schepers. "Ik heb in 2019 ook meegedaan aan een wedstrijd, die ook werd gehouden in Frankrijk." Volgens de bakker is het wereldkampioenschap wel iets anders. Schepers: "Bij het vorige toernooi werkte je met groep van twee, nu werk je in een team van drie."

Prijsuitreiking