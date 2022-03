'Inwoners Veenkoloniën te snel gepasseerd bij besluitvorming windpark'

Nieboer blijft hoop houden

Nieboer en andere actievoerders proberen nu op Europees niveau alsnog een stokje te steken voor het Veenkoloniale windpark. Want Nieboer is er nog altijd van overtuigd dat het windpark ooit tegen de vlakte moet, omdat het volgens hem niet voldoet aan de Europese regelgeving. "Dat windpark gaat weg. Dat gaat gewoon gebeuren. We zijn zo verblind door alle klimaatdoelstellingen." De windmolenactivist zegt verder geen vertrouwen te hebben in de Nederlandse overheid bij toekomstige, vergelijkbare plannen.

In de Veenkoloniën is jarenlang geprotesteerd tegen de komst van het windpark. Inwoners van dorpen als 2e Exloërmond, Bareveld en Gieterveen lieten onder meer met spandoeken van zich horen. Ook werd op allerlei manieren bezwaar gemaakt tegen de bouw van het windpark, tot aan de Raad van State toe. Maar allemaal zonder succes. Het protest tegen de windmolens kende ook een andere kant.

Grenzen van de wet

Meerdere bedrijven die betrokken waren bij de bouw van het windpark in de Veenkoloniën, kregen dreigbrieven. Voor bouwbedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen reden om met de werkzaamheden te stoppen. Verder werden (oud-)gedeputeerden als nazibeulen afgebeeld op pamfletten en brandde een auto van een ondernemer uit Assen uit, nadat er een molotovcocktail in was gegooid. In september 2018 sprak de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zelfs van radicalisering en extremisme.

Jan Seton, burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn, zegt in gesprek met de onderzoekers de felle en intimiderende protesten goed te herinneren. "Er is door sommige activisten heel wat gedaan om de druk op de overheid zo maximaal mogelijk op te voeren", zegt hij. Hoewel Seton geen begrip had voor de dreigementen, begreep hij wel waar het hevige verzet vandaan kwam, dat steeds meer begon te broeien. "Wanhoop zit er achter het verzet. Sommige dingen die gebeurd zijn kun je verklaren uit het feit dat 'n kat in het nauw rare sprongen maakt. (...) Ik denk dat als de initiatiefnemers van begin af aan een iets andere houding hadden aangenomen, dat de felheid die in de loop van de jaren bij bewoners is ontstaan had kunnen worden verminderd of voorkomen."