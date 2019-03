Jongeren verkiezingsfestival Hoogeveen afgezegd na aanslag Utrecht

Het jongeren verkiezingsfestival in Hoogeveen is afgelast (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Het verkiezingsfestival voor jongeren rondom de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op het Alfa-College in Hoogeveen gaat morgen niet door vanwege de aanslag in Utrecht.

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Nationale Jeugdraad (NJR) de bijeenkomst gecanceld. De NJR wilde met de bijeenkomst jongeren tussen de 18 en 24 jaar bewegen om te gaan stemmen.ProDemos heeft de verkiezingsbijeenkomst morgenmiddag van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek in Meppel afgelast.Ook het aardgascafé in Zuidlaren gaat vanavond niet door. Leefbaar Tynaarlo wilde hier een Drents gasberaad oprichten. Het is niet duidelijk wanneer de avond wordt ingehaald.