Hardloopwedstrijd De Grachtenloop in Coevorden stopt

De Coevorder Grachtenloop stopt in de huidige vorm. De stichting achter het hardloopevenement komt tot dit besluit om door eerder afgelaste edities en teruglopende deelnemersaantallen. Loopgroep CoDac wil als alternatief kijken of een recreatieve hardloopwedstrijd rond Ganzenmarkt mogelijk is.

De Grachtenloop begon en eindigde op de markt en liet de deelnemers om de binnenstad en langs de grachten rennen. Het evenement vond altijd plaats op de laatste zondag van juni, maar door te warm weer en corona kon de hardloopwedstrijd drie jaar lang niet georganiseerd worden. Vorig jaar is er onder de naam Grachten-Ganzenloop wel een alternatieve loop tijdens Ganzenmarkt gehouden. Dat was een recreatief hardloop- en wandelevenement zonder tijdswaarneming.

Kosten

Omdat die alternatieve loop zo'n succes was, en omdat de animo voor de Grachtenloop terugliep, besluit de Stichting Grachtenloop te stoppen met het organiseren van de hardloopwedstrijd, die uiteindelijk 17 edities telde. Vanochtend zijn de sponsors hiervan op de hoogte gebracht.

"Erg jammer dat De Grachtenloop ophoudt", vindt voorzitter Irma Talens. "Het is een hartstikke leuk evenement, maar de realiteit is dat we de afgelopen jaren steeds minder deelnemers hadden. Bij de laatste editie in 2018 waren er zo'n vijfhonderd, terwijl dat er tien jaar eerder meer dan duizend waren. Dat waren leuke aantallen. Die afname ga je ook merken in de kosten van het organiseren van zo'n evenement."

"Om een nieuwe hardloopwedstrijd te organiseren in combinatie met een ander evenement, zoals Ganzenmarkt, kun je samen optrekken in het aanvragen van vergunningen bijvoorbeeld, of het delen van voorzieningen als toiletten, EHBO-posten, om maar iets te noemen. Als je dat in één programma opneemt scheelt dat ook in de kosten", zo vertelt Talens.

Alternatief

De Grachtenloop stopt dus, maar Loopgroep CoDaC, die het evenement namens de Stichting meehielp te organiseren, heeft plannen om een alternatieve hardloopwedstrijd op te zetten. De vereniging wil samen met de Ganzenmarktcommissie bekijken of een soort evenement als de Grachten-Ganzenloop in te passen is in het programma van de jaarlijkse Ganzenmarkt.