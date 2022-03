Parkeren bij 't Gasselterveld en 't Nije Hemelriek gaat vanaf 1 april geld kosten

Het betaald parkeren geldt tijdens het hoogseizoen, dat duurt van 1 april tot en met 1 oktober. In het laagseizoen blijft parkeren gratis. Tussen acht uur 's avonds en zes uur 's ochtends blijft de slagboom dicht. Na zonsondergang is 't Gasselterveld niet meer toegankelijk. Er komen camera's om daar toezicht op te houden.

Op warme zomerdagen ontstond in de voorgaande jaren grote verkeerschaos rond de zwemplassen. De gratis parkeerplaats stond geregeld bomvol, waardoor mensen tegen de drukke verkeersstroom in om moesten keren of hun auto's in de bermen langs toegangswegen neerzetten. Hulpdiensten konden daardoor moeilijk bij het recreatiegebied komen. Ook stonden er vaak files rondom het gebied.