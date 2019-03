Meer prullenbakken en poepzakdispensers moeten poepoverlast verminderen

Veel moeite hoef je in Meppel niet te doen om hondenpoep te vinden. In het gras liggen tientallen versgeperste drollen. Ook op de stoep moet je goed uitkijken, want voor je het weet sta je er in. "Ik kijk naar links en ik zie zo al zes drollen liggen", zegt Claudia ter Veen (CDA) duoraadslid in Meppel.In de buurt wordt afkeurend gereageerd op de drollen. "Ik snap niet dat je het niet opruimt", zegt een buurtbewoner. "Mijn kinderen komen telkens met vieze schoenen terug". Een andere inwoner ziet wel iets in het plan van beide partijen. "Ik vind dat er te weinig prullenbakken en zakdispensers zijn. Hier hebben we er geen, terwijl hier veel honden lopen."Toch ziet niet iedereen iets in het plan. PvdA duoraadslid Hans Boersma vindt het oneerlijk: "De gemeenschap hoeft het niet te betalen", zo zegt hij. Wel komt hij met een ander idee: "We moeten strenger handhaven.""Je hebt tegenwoordig mogelijkheden om dingen vast te leggen met een fotocamera of door te filmen. Als je er nu voor zorgt dat er filmpjes van mensen die hondenpoep niet opruimen bij de handhavers terecht komen, dan kunnen ze met de man of vrouw praten", zo legt het duoraadslid uit.Volgende week donderdag wordt er gestemd over de motie van het CDA en Sterk Meppel.