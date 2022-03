Opnieuw inbraak bij telecomwinkel Emmen

Voor de tweede keer in minder dan vijf maanden tijd is er ingebroken bij een telecomwinkel aan de Hoofdstraat in Emmen. Bij de inbraak zijn vooral laptops gestolen.

Ondernemer Lars van der Veen baalt. "Ik ben nu een jaar bezig met mijn zaak en dit is nu al de tweede inbraak. Hier word je moedeloos van. Je schrikt toch."

Volgens Van der Veen is op camerabeelden te zien dat een ruit is vernield om binnen te komen. "Hij heeft het raam ingeslagen en heeft daarna een uurtje gewacht. Toen is hij pas naar binnen gegaan." De inbreker deed dat waarschijnlijk om te kijken of er snel politie ter plaatse zou zijn.

Van der Veen vervolgt: "Op de camerabeelden zie je vervolgens dat een lang persoon binnenkomt en laptops pakt. In de winkel hangt een speaker, waaruit het geluid van de meldkamer komt." De ondernemer vermoedt dat de inbreker daarvan schrok. "Hij is uiteindelijk minder dan een minuut binnen geweest."

Noodvoorziening

Op de plek van het gesneuvelde raam wordt een noodvoorziening geplaatst. Een nieuw raam laat volgens Van der Veen nog even op zich wachten. "De vorige keer moest ik twaalf weken wachten voordat er nieuw glas in werd gezet."