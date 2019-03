Kerkenraad zet verkoop Grote Kerk Meppel door

Want kritiek kwam er na het plan om de kerk, die officieel door het leven gaat als de Mariakerk, te verkopen. Onder meer een groep leden van de kerk, de gemeente Meppel en verschillende organisaties zijn niet blij met het plan. Maar dat heeft de kerkenraad niet op andere gedachten gebracht.Wat Oldenbesten betreft wordt de monumentale kerk met zijn beeldbepalende toren midden in Meppel over twee tot vijf jaar verkocht. Eerst moet een voorgenomen verbouwing van de Oude Kerk afgerond zijn. Daarna is één van de verkoopvoorwaarden dat de Grote Kerk van binnen - en natuurlijk van buiten - blijft zoals die is.Oldenbesten: "We weten niet of de kerk te verkopen valt. De komende twee jaar gaan we nog met allerlei organisaties, ook culturele, kijken hoe we de huidige gebruiksmogelijkheden kunnen handhaven. Commerciële functies willen we niet. Dus tot eind 2020 zal er geen overdracht plaats vinden."De afgelopen maanden hebben zich nog geen belangstellende kopers gemeld, zegt Oldenbesten. "Maar nu zou dat wel kunnen. Als kerkdiensten, concerten, maatschappelijke zaken als voorlichtingsactiviteiten of zoals kort geleden een ondernemersfeest er maar gehouden kunnen worden.""Er is geen vraagprijs", vervolgt Oldenbesten desgevraagd. "Maar de prijs is niet te hoog." Dat heeft volgens Oldenbesten vooral te maken met de hoge onderhoudskosten en de beperkingen die de kerkenraad stelt aan het gebruik. "Zakelijk valt er niet zoveel aan te verdienen."