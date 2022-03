'Fietsende man' voor rechter vanwege misbruik jong meisje in Roden

Peter O. uit Roden staat vandaag terecht voor seksueel misbruik van een 4-jarig meisje in zijn woonplaats. Ook verdenkt het Openbaar Ministerie hem van kinderpornobezit.

De 53-jarige Rodenaar, die in de zomer van 2020 in de media kwam als de fietsende man die door de politie werd gezocht, komt vandaag in de rechtbank in Assen eindelijk zelf aan het woord.

Op 15 juni 2020 kwam het latere slachtoffer met een vriendinnetje uit een speeltuin, toen ze in een steegje vlak bij de kruising van de Aukemastraat en de Scharftlaan werd aangesproken door een man. In de steeg zou hij zich aan de kleuter hebben vergrepen. O, heeft na zijn arrestatie bekend dat hij het meisje heeft misbruikt. Hij werd, na maanden politieonderzoek, in februari 2021 opgepakt.

Fiets speelde cruciale rol

Vlak na het misdrijf werden in het tv-programma Opsporing Verzocht camerabeelden getoond, waarop te zien was dat hij van en naar het steegje fietste. Dat leverde de politie meer dan honderd tips, maar geen verdachte, op. In augustus verstuurde de politie een sms-bom: 2300 mensen die op de dag van het misdrijf in de buurt van de plaats delict waren, kregen een sms'je. Ook naar aanleiding daarvan werd Peter O. niet opgepakt.

Tijdens het onderzoek stuitte de politie per toeval op foto's van de fiets van de man, die online stonden. Dat vertelde de officier van justitie vorig jaar bij een tussentijdse zitting bij de rechtbank. Ook O. zelf was op die foto's te zien. Via die weg kwam ook zijn adres in beeld. Toen de politie begin vorig jaar ook nog meldingen kreeg over een man die steeds heen en weer zou lopen in een steegje, werd hij opgepakt. Op zijn computer vond de politie ruim 2000 kinderpornovideo's en enkele foto's.

O. heeft verklaard dat hij op de dag van het misbruik van plan was te gaan potloodventen en dat een zedenmisdrijf plegen niet zijn bedoeling was. De man bleek zijn fiets ergens in een sloot te hebben gedumpt.

Psychische problemen

In september vorig jaar zou de zaak al door de rechtbank worden behandeld. Maar het Openbaar Ministerie wilde toen op het laatste moment uitstel, omdat het vond dat O. nog door een psychiater moest worden onderzocht. Tot dan toe was de Rodenaar alleen onderzocht door een psycholoog. Die stelde een persoonlijkheidsstoornis vast en schat de kans op herhaling hoog in, als O. niet wordt behandeld. De psycholoog adviseerde de rechtbank echter dat de man best vanuit huis behandeld kan worden.

De officier van justitie zag dat niet zitten en wilde laten onderzoeken of een psychiatrische kliniek niet beter zou zijn voor Peter O. De rechtbank ging akkoord en stelde de zaak uit. Inmiddels is de Rodenaar ook onderzocht door een psychiater. Wat er uit dat onderzoek is gekomen, wordt vandaag tijdens de zitting duidelijk.