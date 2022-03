Tips voor een gezonde voorjaarstuin: 'Snoeien met scherpe messen'

Het voorjaar is officieel begonnen en door het mooie weer duiken veel mensen de tuin in om aan de slag te gaan. Maar wat is nu verstandig om te doen en waar kun je beter nog even mee wachten? De agenda's van veel hoveniers zitten overvol en dus zal je zelf de handen uit de mouwen moeten steken. Wij gingen op pad met hoveniersbedrijf Vincent van Loenen voor een paar handige tips, zodat jij zelf ook professioneel te werk kunt gaan.