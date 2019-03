Bijl voor een wedstrijd geschorst na rode kaart tegen Fortuna

Glenn Bijl is voor een wedstrijd geschorst na zijn rode kaart tegen Fortuna Sittard (foto: Gerrit Rijkens)

FC Emmen moet verdediger Glenn Bijl in de komende uitwedstrijd tegen PEC Zwolle op 31 maart missen. Hij is voor één duel geschorst vanwege zijn rode kaart afgelopen vrijdag in de verloren wedstrijd bij Fortuna Sittard (3-1).