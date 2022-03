Provincie ondanks kritische noten positief over zonneroute A37

In grote lijnen kunnen de meeste fracties in de Provinciale Staten van Drenthe zich vinden in de komst van een zonneroute langs de A37. Desondanks waren er zorgen over de impact op de natuur, de verkeersveiligheid en de communicatie met en draagvlak onder aanwonenden.

De Drentse zonneroute is een 42 kilometer lang traject aan zonnepanelen aan weerszijden en in de middenberm van de A37. Het beoogde traject ligt tussen Hoogeveen en de Duitse grens. De zonneroute moet goed zijn voor 140 megawatt aan de opwekking van 140 megawatt aan energie, genoeg stroom voor maximaal 35.000 huishoudens.

Geen alternatief

JA21, CDA, Sterk Lokaal, CDA en D66 juichen het plan voor de zonneroute toe. Volgens Frank Duut van JA21 is van verrommeling van het landschap, zoals met zonneweides, geen sprake. "De zonneroute kan zonder enige verstoring worden ingepast."

Volgens Ruud Wiersema (Sterk Lokaal) is niets doen met 'alternatieve energie geen alternatief'. Hij verwacht ook winst te boeken wat betreft de uitstoot van CO2 en de afhankelijkheid van buitenlandse energieleveranciers. Anry Kleine Deters (D66) deed het voorstel voor wat D66 betreft een nog betere landschappelijke inpassing: doe hier en daar een onderbreking en vermeerder het aantal panelen bij de kruisingen.

1990

Aan de andere kant zijn er zorgen in de Drentse Staten over het groen langs de weg. Bij diverse punten gaat de bijl in de bomen om ruimte te maken voor de panelen. GroenLinks pleitte ervoor om waar mogelijk zoveel mogelijk bomen te laten staan.

Voor fractievoorzitter Ewoud Bos van GroenLinks was er ook nog veel onduidelijk over de herplant-plicht. Bij de verdubbeling van de A37 zouden er in de middenberm nog bomen worden geplaatst. Deze zijn er echter nooit gekomen, maar wel elders geplaatst. Waar is alleen niet duidelijk.

Gedeputeerde Henk Brink kon hem dat antwoord ook niet geven. "Je praat over plannen die al teruggaan tot 1990. Het valt niet meer te achterhalen waar het nieuwe groen is geplaatst." Het behoud van bomen op de beoogde locaties voor zonnepanelen, zou verder 'lastig' zijn, volgens Brink.

Bosje bij Zwinderen

De VVD haakte daarop aan dat het hier en daar schortte in de communicatie over de voorgenomen boskap. "Aanwonenden voelen zich soms overvallen." Gisteren ontstond er nog ophef over de voorgenomen kap van een bosje bij Zwinderen. "Deze kap staat nergens in het plan vermeld", aldus Karin Zwaan-Alberts van de liberalen.

Gedeputeerde Henk Brink wierp tegen dat dit bosje wel degelijk vermeld staat en in eigendom is van Rijkswaterstaat. Waarop Zwaan-Alberts opmerkte dat het bos in bezit is van Staatsbosbeheer en de bestemming natuur draagt. Brink beloofde dit verder uit te zoeken.

Uitbreiding Hoogeveen

De PvdA en de SP hamerden vooral op participatie. Omwonenden van de zonneroute moeten mee kunnen profiteren van de opbrengst van de route. Volgens Brink wordt hier rond de aanbesteding nader naar gekeken.

Brink zegde ook toe onderzoek te plegen naar de uitbreiding van de geplande zonnewand bij Hoogeveen tussen het klaverblad en het Alteveer-viaduct. Het zou het indammen van het geluidsoverlast ten goede komen, betoogde de actiegroep Geluidsoverlast A37/A28. Brink zegde ook hier toe daar serieus naar te kijken, alhoewel de grond niet van de provincie is.

Draagvlak

Het meest sceptisch waren Forum voor Democratie en de PVV. De eerstgenoemde partij is tegen het plan en ziet de zonneroute als een te grote aantasting van de omgeving en de verkeersveiligheid.

De PVV wenste alleen in te stemmen als er onderzoek wordt gedaan naar het draagvlak onder de omwonenden en er eerst een pilot wordt uitgevoerd. Volgens Bert Vorenkamp van de PVV is het namelijk niet volslagen duidelijk of inwoners de zonneroute zien zitten. Natuurlijk zijn er informatieavonden geweest, is er online informatie te vinden en is er gelegenheid geweest tot het stellen van vragen, stelde het PVV-fractielid. Aan de andere kant liggen er wel bijna 200 zienswijzen.

Spaanders

Gedeputeerde Brink zag dat echt anders. Iedere zienswijze is keurig van een reactie voorzien en alle aspecten zoals natuur, verkeersveiligheid en informatievoorziening zijn in zijn ogen voldoende meegenomen. Met 15 informatieavonden, 400 mensen op de mailinglijst en gesprekken met dorpsbesturen en buurtverenigingen durft hij daar zijn hand wel voor in het vuur te steken. "Je kunt nou eenmaal niet iedereen tevreden stellen. En waar gehakt wordt, vallen spaanders."