Is het verstandig om als overheid te investeren in FC Emmen, theaterproducties of Formule 1?

Een meerderheid zegt ja op deze vraag. Maar investeren in de exploitatie is uit den boze.Dankzij de steun van de provincie Drenthe kon theaterproductie Het Pauperparadijs uitgroeien tot een succes in Veenhuizen. Het stuk naar het boek van Suzanna Jansen was uiteindelijk een kaskraker. Twee seizoenen lang was de voorstelling uitverkocht. Daarna is het vertrokken naar Amsterdam. Drenthe heeft hiervoor de nodige aandacht gekregen in Nederland.Een nieuwe theaterproductie staat op het programma, Mammoet. Vanaf half juli te zien in de buurt van Buinen. D66 is groot voorstander van investeren in theater, zegt lijsttrekker Anry Kleine Deters. "We zijn voor investeren in spraakmakende producties en festivals. Vooral voor jongeren, zodat we een bruisende provincie zijn." Lijsttrekker Ko Vester van de OPD ziet liever dat het geld wordt gestoken in kleinschalige evenementen. "Denk aan de slagroomtaartenbokaal in Beilen."En wat te denken van FC Emmen? Emmen wakkert volgens 50PLUS-lijsttrekker Frank Duut het trotse gevoel van de Drent aan. Er mag best geld worden geïnvesteerd. Sterk Lokaal van Douwe Oosterveen vindt dat de provincie mee moet betalen bij de bouw van een nieuw stadion, om van de club een nog groter succes te maken.Het grootste evenement, na de Dutch TT, is misschien wel de Formule 1. De organisator van het evenement, de FOM in Londen, heeft het circuit van Zandvoort tot eind maart de kans gegeven om met een goed plan te komen voor een Dutch Grand Prix. Daarvoor zijn de nodige miljoenen nodig. Bovendien is er veel geld nodig om van het 'oude' circuit weer een up-to-date autocircuit te maken. Als dat niet lukt, dan is het TT Circuit in Assen mogelijk in beeld. In Drenthe ligt een modern circuit dat geschikt is voor Formule 1. De Drentse lijsttrekkers zien het wel zitten. Als de organisatie maar geen geld vraagt voor de exploitatie.Dinsdagavond is er vanaf 19.30 uur een debat tussen de veertien provinciale lijsttrekkers op TV Drenthe. DENK en Forum voor Democratie willen niet meedoen. DENK heeft een lijsttrekker uit Rotterdam. Beide partijen zie je niet in de campagne.