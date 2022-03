Drentse plaatsnaamborden opgehangen in Tynaarlo

Eel-Potterwol, Dundern én Zuudlaoren. Vrijwel alle dorpen in de gemeente Tynaarlo hebben afgelopen nacht tweetalige plaatsnaamborden gekregen. Naast de Nederlandse naam valt daarop ook de Drentse versie te lezen.

De aanpassingen zijn gedaan door actiecomité Drents op Stee, dat al jaren in Drenthe plaatsnaamborden onder handen neemt. De gemeenten Noordenveld en Coevorden gingen Tynaarlo al voor. De actie is vaak in maart, omdat dat de streektaolmaond is.

"Drents op Stee is een geheim genootschap, het zijn allemaal mensen die het Drents heel hoog hebben zitten. Namen noem ik niet", vertelt Harry Popken woordvoeder van Drents op Stee. De bedoeling is dat de borden blijven hangen: "Als het aan het genootschap ligt mag de gemeente de borden vervangen door stalen borden, we halen ze er niet af."

'Des te korter de naam des te ouder het dorp'

"Winde is Win, Bunne is Bun en Yde is Y, des te korter de naam des te ouder het dorp", laat Popken weten. Het actiecomité gaat in het donker op pad om de borden te plaatsen. "Ik heb niet zo'n zware nacht gehad want ze hebben mij tot woordvoerder benoemd maar de anderen hebben zich de benen uit het lijf gewerkt", vertelt Popken.

"We hebben dat deze keer gedaan om de nieuwe gemeenteraad van Tynaarlo te ondersteunen bij het behoud van de streektaal en de pogingen om die meer zichtbaar te maken", motiveert Popken de actie. "Het tijdschrift Wiesneus voor alle scholen is mooi, maar niet genoeg."