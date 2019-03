Oranje onder 19 werkt eerste training in Wijster af

Bij de twintigkoppige selectie van de beloften zat onder andere FC Emmen-doelman Kjell Scherpen. ''Kjell heeft ons nog geen lesje gegeven over Drenthe, maar misschien komt dat nog'', vertelt bondscoach Stekelenburg. ''Het is een mooi gebied. We verblijven in een hotel in Spier, dus wij kunnen mooi met de fiets naar de training.''Oranje onder 19 speelt woensdag zijn eerste wedstrijd in de kwalificatie tegen Wales. Om 19:00 uur wordt er afgetrapt op het sportpark van HHC in Hardenberg. Zaterdag speelt het team in Assen tegen Slovenië. Op het sportpark van Achilles 1894 begint de wedstrijd om 16:00 uur. Dinsdag 26 maart is de laatste wedstrijd in de kwalificatie, wederom in Hardenberg. Dan neemt Oranje onder 19 het op tegen de leeftijdsgenoten van Spanje. Aftrap 19:00 uur.Als de ploeg eerste eindigt in de poule met Spanje, Wales en Slovenië, plaatst het zich voor het EK. Dat wordt van 14 tot en met 27 juli gespeeld in Armenië.