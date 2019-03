Single Platt Together: 'Vergaarbak van klankkleuren in het Nedersaksisch'

"De bedoeling was om jongeren met elkaar te verbinden over de grenzen heen", zegt Bert Kamping van Stichting Reur. Hij heeft het hiermee niet over de taalgrenzen, maar de landsgrens tussen Nederland en Duitsland.Volgens Kamping is de tongval wel anders op grote afstand, maar versta je elkaar wel. "Thorsten Börnsen zelf, de directeur van ZfN, komt uit de buurt van Hamburg. Hij praat Holsteinisch. Dat klinkt eigenlijk al wat meer zoals wij gewend zijn."In de singleis ook Drents talent te horen. Lilian van Lottum uit 2e Exloërmond en Marsha Boes uit Assen, bekend van het Drèents Liedtiesfestival, zingen beide mee. Maar naast Drents is ook Schleswig te horen in het nummer, een Noord-Nedersaksisch dialect. Het geheel is volgens Kamping 'een grote vergaarbak van klankkleuren in het Nedersaksisch'.Het zou maar zo kunnen dat Platt Together een vervolg krijgt. "Ongeveer rond september komt er een Nedersaksisch songfestival", zegt Kamping. "Een soort Drèents Liedtiesfestival, maar dan plus plus. Het moet het Nedersaksisch in zowel Duitsland als Nederland vertegenwoordigen."[youtube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QdvIYWRfYuc]