Hieke de Hullu (85) overleden

De Hullu is 85 jaar geworden. Kunstenaars uit binnen- en buitenland presenteerden in de tuin en galerie in Gees hun werk. Meer dan twintig exposities vonden er plaats. Jaarlijks bezochten, afhankelijk van het weer, twintig tot vijfentwintig gasten dehullu Beelden in Gees.De beeldentuin, in 2001 onderscheiden met de Culturele Prijs van Drenthe, is in 2011 verkocht.Hieke de Hullu was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Haar lichaam is voor wetenschappelijk onderzoek ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Hersenstichting.