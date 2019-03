Drentse vlaggen halfstok voor Utrecht

De vlaggen bij alle overheidsgebouwen in Drenthe hangen net als in de rest van het land vandaag halfstok na de dodelijke schietpartij in een tram in Utrecht. De vlaginstructie geldt voor gemeenten en provincies.

Bij de schietpartij kwamen drie mensen om het leven en raakten vijf mensen gewond, waarvan een aantal zwaargewond.In verband met de schietpartij legden alle politieke partijen in Drenthe hun campagneactiviteiten gisteren stil. Het verkiezingsdebat van gisteravond van de vier Sterke Steden werd afgeblazen. Een jongerendebat dat in het provinciehuis zou worden gehouden, kreeg een andere opzet.De vermoedelijke schutter Gökmen T. werd gisteren na een klopjacht aangehouden in Utrecht. De politie hield ook nog een tweede en een derde verdachte aan. De betrokkenheid van deze personen wordt nog onderzocht.Het is nog onduidelijk wat het motief van de in Turkije geboren T. is geweest. Wat premier Mark Rutte betreft had de schietpartij 'in alle opzichten de kenmerken van een aanslag'. De politie onderzoekt ook het scenario dat het motief in de relationele sfeer zou liggen.