Rechtbank doet uitspraak over dodelijk ongeluk Asser Boys

Bij het auto-ongeluk in september vorig jaar kwamen twee jonge mannen om het leven. Drie andere inzittenden, waaronder de verdachte, raakten gewond. Allemaal speelden ze bij voetbalclub Asser Boys.Op de dag van het ongeluk hadden de teamgenoten na een training nog wat met elkaar gedronken. De verdachte had volgens het OM 0,49 promille alcohol in zijn bloed, terwijl de grens voor een beginnend bestuurder op 0,2 promille ligt. Ook zou hij te hard hebben gereden.Tijdens de emotionele zitting twee weken geleden kwamen nabestaanden en andere slachtoffers die in de auto zaten aan het woord. Een vader van één van de dodelijke slachtoffers zei zich gekwetst te voelen door de verdachte. Eén van de inzittenden van de auto vertelde nog steeds niet te begrijpen waarom de verdachte zo hard reed op de plek van het ongeluk.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twaalf maanden jeugdgevangenis tegen hem. Daarvan is de helft voorwaardelijk. Ook wil het OM dat de verdachte drie jaar zijn rijbewijs kwijt is.De rechtbank doet vanmiddag om 13.00 uur uitspraak