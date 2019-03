Ondernemers Zuidlaardermeer boos op waterschap

De woede van de ondernemers richt zich op waterschap Hunze en Aa's en andere betrokken instanties. Er is onder meer verzet tegen het laten groeien van waterplanten en het verminderen van het aantal aanlegplaatsen.De ondernemers worden wel bij gesprekken over de toekomst van het Zuidlaardermeergebied betrokken, maar voelen zich niet serieus genomen."Een aantal van de partijen heeft eerst eigen overleg. Daarna kun je aanschuiven en de laatste punten en komma's nog invullen", zegt voorzitter Willem Otto Nachbar van de vereniging van recreatiebedrijven rondom het Zuidlaardermeer tegen RTV Noord In een reactie zegt een woordvoerder van waterschap Hunze en Aa's dat de kritiek van de ondernemers voorbarig is. "Er zijn zes deelgebieden waarop we verdere plannen willen ontwikkelen. Dat gaan we zeker samen doen. Iedereen zal daar zijn zegje kunnen doen", zegt de woordvoerder.