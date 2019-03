Eerste Drentse asperges laten zich zien

De groenten zitten onder plastic, waardoor het de grond sneller warm wordt. "Dan krijg je een soort broeikaseffect. De grond wordt dan zomaar 15, 16 graden. Bovendien is hier grondverwarming, dus we smokkelen een beetje", zegt Hoorn, die eraan toevoegt dat het aspergesteken zo'n twee weken eerder begint dan afgelopen jaar.Dat steken gebeurt op het moment als de asperges met de 'koppies' boven de grond uitkomen. "Dan haal je ze eruit. En als je een scheurtje in de grond ziet, graaf je hem uit en heb je 'm te pakken.""We steken om de dag. Overmorgen kijken we dus weer wat er boven de grond staat. We gaan dan alle rijen bij langs, tot juni. Ontzettend veel werk dus."Als het 'witte goud' eruit is, is de klus nog niet geklaard. "Dan komen ze in kratten, daarna in water, vervolgens gaan ze de koelcel in en dan komen ze op de sorteerband terecht. Er wordt dan gekeken naar de lengte, dikte, kleur en vorm", legt Hoorn uit. "Voor een asperge op je bord ligt, is ie daarom al zeker tien keer bij iemand in de handen geweest."