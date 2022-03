'Schoonebeker bodem is als vuilnisvat behandeld'

Grote Gifatlas

Ensink publiceert eind 1983 haar provinciebrede inventarisatie van gifbelten: de 'Grote Gifatlas Van Drenthe', dat geplaatst wordt in het magazine Noorderbreedte. Directe aanleiding was de bewering van de gemeente Schoonebeek dat dergelijke locaties zich niet voordoen in de directe omgeving. Ensink telde maar liefst 147 gifbelten in Drenthe, waarvan dertien rondom Schoonebeek. In de meeste gevallen zijn het bedrijfsterreinen en oude veenkanalen. Het Gat van Reef, de Brunawijk en het bedrijfsterrein van kunstharsbedrijf SCADO staan in de top tien van meest vervuilde locaties.

"De Schoonebeker bodem is als een vuilnisvat behandeld", vindt Ensink. "In die tijd kraaide er geen haan naar. De tijden waren dan ook anders. Van zoiets als het milieu had nog niemand gehoord. Tot de jaren '80 bestonden er zelfs geen noemenswaardige richtlijnen, wetgeving en bijbehorende handhaving."

Geen vuil maar beton

Ensink werd naar eigen zeggen een paria in eigen omgeving door haar publicaties. Later draaide dat duidelijk bij, want in 1990 schopte ze het tot wethouder. Ondanks die positie was ze niet bij machte om iets te doen aan de vervuilde grond. "Saneren zat er niet in, want het is gewoon te kostbaar." Dat de NAM de nagenoeg uitgeputte velden in 1996 verliet, beschouwt ze als een 'aardigheidje'.