Nederlands, Duits en Drents op OBS Stidalschool in Dalerveen

Het spreken van meerdere talen is goed voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Bovendien wonen we hier vlakbij de Duitse grens en spreekt een flink deel van de bevolking Drents.

De Pabo van NHL Stenden in Emmen houdt zich, in samenwerking met de provincie Drenthe en het Huus van de Taol al een paar jaar bezig met meertaligheid in het onderwijs.Vandaag komen Duitse leerlingen op obs Stidalschool in Dalerveen om samen te werken aan meertalige gedichten en een meertalig lied. In totaal zijn zo'n veertig a vijftig leerlingen vandaag druk met Duits, Nederlands en Drents.