'Enkele aanhoudingen' na controle op vakantieparken Erm

De onderzoeksdag heeft er volgens de gemeente in ieder geval toe geleid dat er veel informatie is verzameld over het gebruik van de chalets, huisjes en stacaravans, maar ook over de eigenaren en bewoners van het park. "Het is de bedoeling om de parken terug te brengen naar hun recreatieve bestemming. In de komende jaren moeten de parken stap voor stap weer deze recreatieve functie krijgen", motiveert de gemeente Coevorden.