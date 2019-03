Ook Mik keert Hurry-Up de rug toe

Bij Aalsmeer wordt Mik herenigd met De Knegt. Ook de goalie van de Zwartemeerders tekende onlangs een contract in Noord-Holland. Falke stapt over naar Sporting NeLo uit België.In 2013 kwam Mik terecht in Zwartemeer. Hij maakte de overstap van tweede divisionist Unitas uit Rolde. In 2016 promoveerde de rappe rechterhoekspeler, die vooral onder Martin Vlijm een heel goede periode kende, met Hurry-Up naar de BENE-League.Tegenover het vertrek van het drietal staan een aantal nieuwe krabbels. Dragan Vrgoc, Sven Suton, Sjoerd Boonstra en Tiago Azenha hebben hun contract tot en met 2021 verlengd. Ook smaakmaker René Jaspers is volgend seizoen te bewonderen in Zuidoost-Drenthe.Hurry-Up, dat in het nieuwe seizoen onder leiding staat van de teruggekeerde oefenmeester Joop Fiege, is nog in gesprek met Ronald Suelmann. Het contract van de aanvoerder loopt af. Ook zijn de oranjehemden druk met het aantrekken van nieuwe spelers.Zaterdagavond opent de formatie uit Zwartemeer de strijd om handhaving. In eigen huis wordt de runner-up van de eredivisie ontvangen: Hellas. In eenmoet Hurry-Up de Hagenezen verslaan om ook na de zomer uit te komen in de BENE-League.