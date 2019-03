Verkiezingsdebat RTV Drenthe gaat door

Het slotdebat van de Provinciale Statenverkiezingen dat vanavond bij RTV Drenthe gehouden wordt, gaat gewoon door. De lijsttrekkers van bijna alle verkiesbare partijen in Drenthe doen aan het debat mee.

De landelijke afdelingen van de politieke partijen hebben besloten dat de verkiezingscampagne wordt hervat. De campagne werd gisteren stilgelegd vanwege de schietpartij in Utrecht. Wel zal de campagne vanaf nu op een ingetogen manier gevoerd worden.Voorafgaand aan het slotdebat bij RTV Drenthe zal een minuut stilte in acht genomen worden, om stil te staan bij de gebeurtenissen op het 24 Oktoberplein. Drie mensen werden doodgeschoten, vijf anderen raakten gewond.Het slotdebat is vanavond vanaf 19.30 uur live te zien op TV Drenthe en op de website van RTV Drenthe.