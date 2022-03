Klinkers Karren is de Parijs-Roubaix van Zuidwest-Drenthe: 'Echt niet alleen afzien'

WIELRENNEN - "Banden plakken? Nee, dat doe ik niet zelf. Ik houd er ook niet van." Wilfred Vogd, oprichter van Drop Bar Events, is de organisator van Klinkers Karren. Ook wel Parijs-Roubaix van Zuidwest-Drenthe genoemd.

In 2019 was de eerste editie van het wielerevenement, met start en finish in Meppel, met zo'n 40 deelnemers uit het hele land. Een jaar later waren het er 25. Meer kon niet, vanwege de toenmalige coronamaatregelen. Op 23 april keert de wielertocht terug, met start en finish in Havelte. En de coronamaatregelen zijn verleden tijd, dus mikt Vogd op een mooie opkomst. "Tussen de 50 en 100 deelnemers zou mooi zijn."

De naam van het evenement verraadt de insteek: klinkers. Vogd heeft twee routes uitgestippeld. Een van 70 en een van 120 kilometer. Allebei de routes starten in Havelte en beide routes hebben halverwege, in het bos van Echten, een tussenpunt. Daar ligt het zwaartepunt van de route: een strook van 2,5 kilometer vol met keien. Bekend omdat de Ronde van Drenthe daar ook overheen gaat.

Vlakkenweg is niet vlak

Behalve het bos van Echten voert de ronde ook door de gemeenten De Wolden, Meppel, Westerveld en de gemeente Staphorst. Daar ligt een straat genaamd de Vlakkenweg. "En die is allesbehalve vlak, kan ik je vertellen", lacht Vogd over de slechte staat van de klinkers in de weg.

De klinkers lijken soms wel los te liggen, onkruid stijgt tussen de grote gaten in de weg uit, klinkers liggen er schots en scheef in en de punten steken er meermaals gevaarlijk boven uit. De straat ligt er bovendien bol bij: het midden van de weg ligt duidelijk luttele centimeters hoger dan de zijkanten.

Klinkerwegen maken plaats voor asfalt

Zo slecht als daar liggen de wegen er echt niet overal bij. "Op sommige plaatsen liggen de klinkers er zo strak in, daar had het net een asfaltweg kunnen zijn. Het is echt niet alleen maar afzien", zegt Vogd.

Klinkerwegen verdwijnen sowieso wat meer uit het straatbeeld. Wegen worden steeds beter gemaakt. "Maar in deze omgeving zijn ze nog trots op de klinkerwegen en liggen er nog flink wat. Vooral bij Staphorst." Bekend voorbeeld: de doorgaande weg door Staphorst en Rouveen is een lange klinkerweg van 9 kilometer.

"Het parcours is hetzelfde als vorig jaar. Toen waren er maar 25 deelnemers, dus dat kan nog wel een keer. De route is wel anders dan de eerste editie", zegt Vogd, die ook vertelt dat hij de klinkerwegen gewoon ontdekt heeft door ergens lukraak links- of rechtsaf te slaan, bij wegen waar je normaal rechtdoor zou rijden. "Die wegen noteer ik dan, of ik zie ze terug op Komoot (een routeplanner, red.)." Overigens gaat de route ook over een paar zandwegen, maar 98 procent van de route is verhard.

Gravelbike of racefiets

De route is zowel op de racefiets als op de gravelbike te fietsen. "Op de gravelbike heb je minder last van de onregelmatigheden. Dan is het gewoon genieten van de toertocht." Vogd heeft het allebei al wel gedaan. "Met de racefiets lukt het ook prima. Ik heb zelf bandjes van 25 centimeter op de racefiets. Dat is wat meer afzien, maar ook heel gaaf om te doen. Op mijn gravelbike heb ik banden van 45 centimeter. Dat is wat overdreven hiervoor. Ideaal is rond de 30 centimeter."

Zon

De Parijs-Roubaix van Zuidwest-Drenthe dus. "Die heroïsche koers is natuurlijk helemaal prachtig als het regent, zoals vorig jaar. Maar ik gun onze deelnemers toch echt een lekker zonnetje. Klinkers Karren is ook vooral genieten. Met bier en hamburgers op het eind."