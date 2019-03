Werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor dodelijk ongeluk Asser Boys [update]

- Celstraf geëist voor veroorzaken dodelijk ongeluk Asser Boys

Ook heeft de rechter de man een rijontzegging gegeven van 2 jaar. Bij het ongeluk kwamen twee plaatsgenoten om het leven.De Smildeger reed op de avond van 19 september na een training bij voetbalclub Asser Boys naar huis met vier teamgenoten in de auto. Na de training had hij bier gedronken. Op de Lonerstraat haalde hij met minstens 60 kilometer per uur een andere teamgenoot in, waarna hij de macht over het stuur verloor. De auto botste eerst tegen een lantaarnpaal en toen tegen een boom.Twee andere inzittenden (beiden 19 jaar) overleefden de klap niet. Een andere teamgenoot raakte zwaargewond. Hij liep onder meer hersenletsel op, waarvan hij mogelijk zijn hele leven last houdt. Ook de Smildeger zelf en een vijfde teamgenoot raakten gewond.De grote zaal van de rechtbank in Assen zat helemaal vol met slachtoffers en nabestaanden. De emoties liepen hoog op toen de rechter die het vonnis voorlas vertelde dat de Smildeger geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar een werkstraf kreeg. Er werd gevloekt en op een tafel geslagen.De rechtbank vindt dat de 19-jarige man zeer onvoorzichtig heeft gereden door met drie flesjes bier op achter het stuur te kruipen en in een 30-kilometerzone op een kruising de auto van een andere teamgenoot in te halen. Wel houdt de rechtbank er rekening mee dat de bestuurder is opgejut. Zijn teamgenoten riepen vanaf de achterbank dat hij de auto moest inhalen.“Alle inzittenden hadden gedronken en dat heeft bij gedragen aan de sfeer en de opgewondenheid en het maken van verkeerde keuzes”, aldus de rechtbank. “De groepsdynamiek heeft de keuzes en het handelen van de verdachte beïnvloed.”De rechtbank vindt een onvoorwaardelijke celstraf te ver gaan. Daarbij speelt dat de 19-jarige Smildeger veel last heeft van wat er is gebeurd.