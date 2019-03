21 Drentse PS-kandidaten doen ook mee aan de waterschappen

Van de 347 kandidaten van de Provinciale Statenverkiezing in Drenthe, zijn er 21 (6 procent) die zich ook verkiesbaar stellen voor de waterschappen. Landelijk zijn dit er 528, wat zo'n 10 procent van het totaal is.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Elke provincie kent wel een aantal van die kandidaten, maar het verschilt sterk per regio om hoeveel mensen het gaat. Zo zijn er in de provincie Flevoland 11 personen (4 procent) die meedoen aan beide verkiezingen, terwijl dit er in Zeeland 112 (30 procent) zijn.Een deel van de kandidaat-Statenleden richt zich zowel op de gemeente- als provinciepolitiek. Van de kandidaten voor de Provinciale Verkiezingen deden er afgelopen jaar 123 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In heel Nederland zijn dit er zo'n 1.200.