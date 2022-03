Zomertijd begint met winterse bui

Het begin van de zomertijd krijgt dit jaar een winters trekje: er is natte sneeuw in aantocht. De temperatuur gaat volgende week omlaag, en dat kan hagel en wat witte neerslag opleveren.

We raken al snel gewend aan het mooie weer van de afgelopen dagen. Maar die hoogste temperatuur van achttien graden op donderdag is geen blijvertje. Het zou ook raar zijn, eind maart. Volgens het beroemde langjarig gemiddelde zou de maximumtemperatuur zo'n tien graden moeten zijn. En dat wordt het dan ook.

Daarmee wordt een superzonnige maand afgesloten. "De tweehonderd zonuren gaan we in ieder geval halen, dus het record voor de 'meest zonnige maand maart ooit' hebben we te pakken", aldus weerman Roland van der Zwaag. "En dan is het niet raar dat de maand wordt afgesloten met wat koude bovenlucht die wat hagel of natte sneeuw kan opleveren."