Kijk nu live naar het slotdebat Drenthe Kiest [afgesloten]

Het slotdebat Drenthe Kiest is zowel op TV Drenthe als online te volgen (Foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Morgen zijn de Provinciale Statenverkiezingen. De veertien Drentse lijsttrekkers gingen vanavond nog één keer met elkaar in discussie. Dat deden ze in het grote slotdebat van RTV Drenthe.

De lijsttrekkers debatteerden over duurzame energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid, economie en grote evenementen. Ook gaven ze kort hun mening over actuele kwesties in de snelle ronde.De lijsttrekkers van DENK en Forum voor Democratie hebben afgezegd voor het debat.Margriet Benak en Serge Vinkenvleugel presenteren het debat.