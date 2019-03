Hoogeveen wil minder dan duizend mensen in uitkering

Wethouder Jan Steenbergen (Gemeente Belangen): "We zeggen iedereen telt mee. We proberen iedereen aan de slag te krijgen. Wie een inkomen wil, helpen we aan een inkomen. En wie een zinvolle dagbesteding nodig heeft helpen we daaraan."Tijdens de economische crisis in het begin van dit decennium viel Hoogeveen op door hoge werkloosheidscijfers. Het vorige college boog dat om. Met gerichte scholing daalde het aantal bijstandsgerechtigden tot onder het Drentse en zelfs het landelijk gemiddelde.Aan die positieve ontwikkeling wil het huidige college van Hoogeveen een nieuwe impuls geven. Daarbij heeft het allerlei maatregelen op het oog voor zowel jongeren als ouderen.Wethouder Steenbergen wil bijvoorbeeld een eind maken aan de praktijk dat jongeren van 17 of 18 jaar oud door sommige bedrijven van de opleiding gelokt worden. Maar die banen zijn wel vaak tijdelijk. Steenbergen "Als ze dan 25 of 26 zijn worden ze te duur, komen op straat te staan en hebben vervolgens geen opleiding om op voort te bouwen. Met zowel bedrijven en scholen willen we in overleg om dit te voorkomen."De gemeente wil ook strenger toekijken bij de aanmelding van nieuwe uitkeringsgerechtigden. En met het UWV zijn er afspraken om mensen nog voor het eind van hun WW-uitkering aan te melden. Daarmee kan er extra hulp komen bij het vinden van een baan. In het algemeen wil de gemeente zich meer inzetten op een snelle herkenning van de talenten van mensen.Het voornemen om het aantal uitkeringen omlaag te brengen hoeft wat de wethouder betreft niet tot strenger beleid te leiden. Steenbergen: "We gaan meer uit van vertrouwen in de medemens, dan in sancties. Er zijn natuurlijk ook gevallen waarbij de bijstand wordt misbruikt. Maar handhaven doen we alleen bij excessen."Of het Hoogeveen gaat lukken om het aantal uitkeringen onder de duizend te krijgen blijft de vraag. Op dit moment zijn ongeveer 500 van de 1.300 bijstandscliënten in de gemeente onbemiddelbaar.Maar als het lukt meer mensen volgens plan uit de uitkering te krijgen, neemt de jaarlijkse netto besparing toe van een half miljoen euro in 2019 tot 2,8 miljoen euro in 2022. Daarbij is er elk jaar een oplopend budget beschikbaar voor ondersteuningsmaatregelen. "En dat geld is nodig ook", zegt wethouder Steenbergen.