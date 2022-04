Waar stond -of staat- dit boerderijtje dat Nico Bulder tekende?

De tentoonstelling 'Nico Bulder in nieuw perspectief' bevat diverse Drentse taferelen. Hendrik Hachmer: "We kennen hem vooral van zijn gravures en houtsnedes, maar Bulder was veelzijdiger. Dat laten we nu ook zien. Hij maakte olieverven en aquarellen, steendrukken en potloodtekeningen. Om die reden heet de tentoonstelling ook 'in nieuw perspectief'. We laten nu werk zien dat eigenlijk relatief onbekend was."

Nicolaas Bulder (1898-1964) woont en werkt zijn hele leven in Hoogezand. Zijn vader is timmerman en zijn moeder is de dochter van een kleermaker. Op 15-jarige leeftijd gaat Nico Bulder werken in een machinefabriek, maar in de avonduren neemt hij les bij een scheepstekenaar en een wiskundeleraar. Hachmer: "Hij werkte bij de Scheepswerf Gideon die in 1923 failliet ging. Toen dacht hij: ik word graficus en ik ga boeken illustreren. En dat is eigenlijk het werk wat hij gedaan heeft. Maar daarnaast heeft hij ook heel veel vrij werk gemaakt, ook in Drenthe was hij graag en veel onderweg."