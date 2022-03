Nieuwe 'waterbaas' voor waterschap Noorderzijlvest

Wat doen een dijkgraaf en het waterschap?

Een dijkgraaf is vergelijkbaar met de functie van burgemeester. Hij of zij is de voorzitter van het dagelijks bestuur van een waterschap. Het schap is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in een regio. Het gaat dan onder meer om de kwaliteit van het water en om het beheer ervan.

Een dijkgraaf wordt door de koning benoemd. Dat is anders dan de andere bestuurders van het waterschap. Die worden gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen, die tegelijk met de verkiezingen voor provinciale staten worden gehouden.

Taken van het waterschap

Het waterschap is onder meer verantwoordelijk voor de dijken en kades in een gebied. Bij veel neerslag en hoog water moet het waterschap ervoor zorgen dat het peil zo snel mogelijk weer normaal wordt, onder meer door gemalen in te zetten. Ook het bestrijden van de muskusrat, die dijken aanvreet, hoort bij de taken van het waterschap.

Verder is schoon water een belangrijke taak. De waterzuivering is een taak van het waterschap, net als de kwaliteit van het water in rivieren, sloten en meren.