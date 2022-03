Heimwee naar ijs in Odoorn, in documentaire IJswee op TV Drenthe

RTV Drenthe zendt vanavond de documentaire IJswee van maker Okki Poortvliet uit op televisie. IJswee is een documentairefilm over de ijsvereniging in Odoorn en de mensen daarachter. Zij ervaren allen op hun eigen manier ijswee, heimwee naar het ijs.

Kerstboomboer Manus denkt dat we nooit meer kunnen schaatsen en dat de winters verdwijnen. Penningmeester Henk vertelt over de dagen van 15 centimeter ijs. Boerenzoon Raoul moest stoppen met schaatsen in Assen nadat de ijsbaan daar sloot, nu houdt hij in de winter elke dag de weer-app in de gaten. Toch voelen ze ook hoop, voormalig boer en ex-voorzitter van de vereniging Jans heeft vertrouwen dat er ooit nog een Elfstedentocht komt. Zijn kleinzoon Jeroen - als kind nog Drents kampioen - is er zeker van dat hij in de nabije toekomst als nieuw bestuurslid op het ijs zal staan.