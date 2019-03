Waar staan in Drenthe de stembureaus voor de Provinciale Statenverkiezingen?

Het is bijna zover: de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Maar waar in Drenthe zijn de stembureaus te vinden?

In Drenthe zijn in totaal 335 stembureaus. Het grootste gedeelte daarvan, namelijk 81, is te vinden in de gemeente Emmen. Daarna volgt gemeente Hoogeveen met 34 stembureaus.Een kleine 7 procent van de stembureaus in Drenthe is niet toegankelijk voor mindervaliden.