Op 14 december vorig jaar legde de gemeente Borger-Odoorn het plan voor het nieuwe dorpsplein en centrumgebouw in Exloo ter inzage. Eén persoon nam de moeite om bezwaar aan te tekenen. De vrees? Parkeeroverlast en de komst van horeca.

Het dorpshart van Exloo zal behoorlijk op de schop gaan. Dat bleek uit de plannen van de dorpsraad, die zich van de gemeente over de invulling van het centrum mocht buigen. Het plan voor de transformatie van het dorpshart, waar in 2017 destilleerderij Turv afbrandde, zou al met al 1,2 miljoen euro gaan kosten.

De indiener van het bezwaar is van mening dat er, onder meer door de komst van een Hallenhoes en eventuele horeca, een forse toename van verkeer door het dorp ontstaat. Daarnaast, zegt de indiener, is het bouwvlak dichter bij een woning dan de vorige bebouwing. Tel dat bij elkaar op en het bezwaarschrift tegen het ontwerpbestemmingsplan ligt praktisch klaar.

Niet op oorspronkelijke plek

Het Hallenhoes zou volgens het plan niet worden herbouwd op de oorspronkelijke plek, maar ergens anders op het perceel. De indiener verzoekt de gemeente Borger-Odoorn om de achtergevel van voormalige Rabobank als uiterste gevellijn aan te houden. Bovendien is de Zuiderhoofdstraat op het deel waaraan het plein zich bevindt al erg druk, meent hij. Dat zou gevaarlijke situaties met zich meebrengen en een flinke toename in het aantal geparkeerde auto's.

De grootste verrassing van het hele plan zit voor de omwonende in het feit dat de gemeente voornemens is horeca toe te staan in het nieuw te bouwen gebouw. In het verleden zou altijd gesteld zijn dat dat niet zou gebeuren. Daarom dringt hij erop aan om geen horeca toe te staan met het oog op extra drukte en de invloed daarvan op zijn persoonlijke woon- en leefomgeving.

Opstellen reactie

Op een antwoord van het college moet de indiener waarschijnlijk nog een tijdje wachten. De gemeente is namelijk bezig met een reactie op de zienswijze van de omwonende. "We zijn nu bezig met het opstellen van een reactie op de zienswijze. Die reactie gaat vervolgens samen met het bestemmingsplan naar college en vervolgens raad. De raad besluit dan over de vaststelling van het bestemmingsplan. Het is nog niet bekend wanneer het plan daadwerkelijk in de raad komt", aldus de gemeente.