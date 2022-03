Eis: 2,5 jaar cel en tbs voor misbruiken 'kwetsbaar meisje' in steeg in Roden

"Het is ziek wat er gebeurd is en we zijn er letterlijk lang ziek van geweest. Ons kleine onschuldige meisje, door een onbekende man gegrepen." Dat zei de moeder van het 4-jarige meisje dat in juni 2020 in een steegje in Roden werd misbruikt. Verdachte Peter O. vergeleek ze met een aasgier, die die dag op jacht was naar een prooi.

Voor het misbruik en het bezit van kinderporno eiste de officier van justitie vanochtend 2,5 jaar cel en tbs met voorwaarden tegen de 53-jarige man uit Roden. De man bood huilend excuses aan aan de ouders van het meisje. Die vroegen hem om de straf die de rechtbank hem uiteindelijk geeft te aanvaarden, zodat ze een punt achter de zaak kunnen zetten.

Fietsende man

Op 15 juni kwam het meisje met een vriendinnetje uit de speeltuin in de buurt van de Aukemastraat toen ze in de steeg een man met een fiets tegenkwamen. Hij had zijn geslachtsdeel uit zijn broek en sprak ze aan. Daarna misbruikte hij het slachtoffertje, dat zodra het kon met haar vriendinnetje wegrende naar de ouders van dat meisje en daaraan vertelde wat er was gebeurd.

Er volgde een uitgebreid politieonderzoek en al snel bleken er beelden van de man op zijn fiets te zijn. Nadat die in Opsporing Verzocht werden getoond, kwam er één tip binnen met de voornaam van de Rodenaar en de vechtsport die hij zou beoefenen. De verdachte, die inderdaad aan die sport doet, werd toen niet gevonden.

Dat gebeurde begin 2021 toen de politie een melding kreeg over een man die zich verdacht gedroeg in een steeg en een jongetje zou hebben aangesproken. Een getuige maakte een foto van de man. Begin februari werd Peter O. aangehouden. Hij bekende twee weken later. Op zijn computer werden ook meer dan tweeduizend kinderpornografische video's en vijf foto's gevonden.

Flashen

Hij had de laatste twee jaar de drang om te 'flashen', oftewel te potloodventen, vertelde Peter O. vanochtend in de rechtbank. "Ik liep en fietste veel rond, maar ik deed het niet, omdat ik niet durfde en het niet correct vond, maar de drang was er wel. Dat vond ik raar. Het is een kronkel geweest."

Hulp zoeken durfde hij niet, vertelde hij. Uit schaamte. Hij liet uiteindelijk zijn geslachtsdeel twee keer zien aan volwassen vrouwen en daarna pleegde hij het misdrijf met het meisje. Zijn bedoeling was ook toen om alleen te potloodventen. Waarom hij verder ging, kon hij niet uitleggen. "De drang was te groot, ik weet niet wat het was. Het past niet bij me, hoort niet bij me. Ik weet niet wat het was", aldus O.

Naar eigen zeggen ging het hem niet om het kind, omdat hij beslist geen pedofiel is. "Het was een egoïstische daad." Tegelijkertijd gaf hij wel aan dat hij bewust een steegje had opgezocht en een kind, omdat de kans dat hij betrapt zou worden op het potloodventen dan kleiner zou zijn.

Na het misdrijf durfde hij zich ook niet te melden bij de politie. "Ik weet hoe er met zedendelinquenten wordt omgegaan in de pers en in de gevangenis." De officier van justitie vond het extra kwalijk dat hij zich in de negen maanden erna niet meldde.

'Nachtmerrie'

"Hij heeft op grove wijze misbruik gemaakt van een kwetsbaar meisje. Heeft haar gedwongen dingen te laten doen die ze niet wilde en hij heeft daarbij geweld gebruikt. Daarmee ging hij ver over de grenzen", aldus de officier. De impact was volgens haar enorm, niet alleen op meisje en haar gezin, maar ook op de buurt en op school. Er ontstond grote onrust in de periode dat de verdachte nog niet was gepakt.

"Voor de verdachte was het een moment, maar voor dit meisje, haar ouders en broers een nachtmerrie die je nooit wilt meemaken", aldus de aanklaagster. Ze citeerde ook O. zelf , die bij de politie heeft verklaard dat hij 'op jacht' was, die dag.

Uit onderzoek is gebleken dat de man meerdere stoornissen heeft, waaronder een exhibitionismestoornis. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard en wil zelf ook graag behandeld worden. Volgens de officier moet hij ten minste twee jaar worden behandeld in een psychiatrische kliniek en daarna vanuit huis verder behandeld worden, onder allerlei voorwaarden. Zonder behandeling is de kans op herhaling groot, schatten deskundigen in.

"Deze zaak heeft echt uitwerking als hij zich grondig laat behandelen en zich in de toekomst gaat inzetten voor preventie van kindermisbruik", zei de moeder van het slachtoffertje in haar verklaring. "En zo nog wat voor de maatschappij kan betekenen." Peter O.: "Ik neem mijn straf uiteraard en als ik mij enigszins kan inzetten ook voor anderen, wil ik dat doen."