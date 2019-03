Je bent 18 en je mag voor het eerst stemmen: wat kies je dan?

Voor jongeren van 18 jaar is het de eerste keer dat ze mogen stemmen. Maar politiek is niet erg sexy. Om de jeugd te stimuleren om te gaan stemmen en hen te helpen een keuze te maken voor een partij, was er voor vandaag een verkiezingsfestival gepland op het Alfacollege in Hoogeveen.

Maar dat werd afgelast wegens het schietincident in Utrecht. De dijkgraaf zou tekst en uitleg komen geven over het werk van de waterschappen. Nu moeten de jongeren zelf hun mening vormen.Drie studenten die waren betrokken bij het organiseren van het verkiezingsfestival en dus al geïnteresseerd zijn in politiek, weten al wat ze voor Provinciale Staten gaan stemmen. Maar juist dat verkiezingsfestival was wel handig geweest om te bepalen wat ze moeten doen met de waterschappen.Student Nicole Strijker gaat nog wel wat research doen vanavond, maar hakt de knoop pas door in het stemhokje morgen. "Het is wel een beetje een ver-van-mijn-bed show", erkent student Pascal Strijker. Hij gaat nu maar de stemwijzer invullen.Al is die ook niet zaligmakend. "Er zaten stellingen in de stemwijzer waar ik het antwoord niet op wist, maar het heeft mij uiteindelijk wel geholpen om tot een keuze te komen", zegt Wout Kelder, docent burgerschap.Om de drempel voor jongeren te verlagen staat er morgen voor het eerst een stembus op school. De school heeft er jaren voor gevochten om dat mogelijk te maken. Nu is de hoop dat er vele van de honderden stemgerechtigde studenten gebruik van zullen maken, anders blijft het bij een eenmalig experiment.Student Rafie Greve adviseert zijn medestudenten vooral gebruik te maken van de stembus op school. "Als je niet stemt gaat je stem verloren en gaat die naar een andere partij toe die misschien niet je voorkeur had. Dus elke stem is van belang", aldus Rafie.