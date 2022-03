Proef met middel om koeien minder te laten winden

Het gaat om het middel Bovaer, ontwikkeld door chemiebedrijf DSM. Een kwart theelepel per dag per koe zou genoeg moeten zijn om de methaanproductie omlaag te krijgen. Het wordt de komende tijd uitgeprobeerd bij boeren die leveren aan FrieslandCampina. Het bedrijf is vanmorgen begonnen met het werven van deelnemers aan de proef.