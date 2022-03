Christine Stille door in eigen partij Lokaal Noordenveld

Christine Stille uit Roden gaat onder haar eigen vlag door in de Noordenveldse politiek. Deze week werd bekend dat ze op non-actief was gezet door Lijst Groen Noordenveld. Vandaag laat Stille weten onder de naam Lokaal Noordenveld plaats te zullen nemen in de raad.

Stille, die als nummer 2 tijdens de afgelopen verkiezingen 125 stemmen binnenhaalde, zou met plannen zijn gekomen die strijdig waren met de ideeën van Lijst Groen Noordenveld. Volgens oud-lijsttrekker en medeoprichter Henk Koekkoek voer ze in campagnetijd haar eigen koers en werd daar niet over gecommuniceerd.

'Moeilijk besluit'

Stille noemt haar vertrek bij LGN een moeilijk besluit. "Maar het is voor mij een noodzakelijk besluit om vast te houden aan mijn eigen integriteit, normen en waarden", zo laat ze in een statement weten.

Volgens Stille is er de laatste tijd verschil van inzicht binnen LGN ontstaan over de manier van politiek bedrijven. "Eensgezindheid binnen de fractie is prettig, maar mag niet ten koste gaan van integriteit, stemvrijheid en contact met mede-raadsleden", aldus Stille.

Stille geeft aan dat het verkiezingsprogramma van LGN leidend zal blijven voor de door haar te varen koers.

'Reuzezonde'

Henk Koekkoek reageert namens het bestuur van Lijst Groen Noordenveld gelaten. "Dit was een van de mogelijkheden, dat wisten we van tevoren. Ieder raadslid in Nederland is vrij om zo'n keuze te maken."

Jammer vindt hij het wel. "Reuzezonde. We hoopten dat ze het gesprek met het bestuur aan zou gaan, maar daar heeft ze niet voor gekozen. We hebben de laatste jaren goed kunnen samenwerken."