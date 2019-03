Kandidaat Statenlid CDA moet opnieuw illegale borden weghalen

Kandidaat-Statenlid Ceciel Mentink heeft vandaag opnieuw een aantal illegaal geplaatste verkiezingsborden in Borger-Odoorn weg moeten halen. Onder andere in Exloo zijn borden bevestigd aan lantaarnpalen waar dat niet is toegestaan.

Het is niet de eerste keer dat de CDA-politica hier door de gemeente op wordt aangesproken. Begin maart sommeerde de gemeente haar al op borden langs de Drentse Mondenweg weg te halen.Mentink erkent dat het opnieuw fout is gegaan. "Het is er door geglipt. Iemand heeft voor ons de borden neergezet en dat is helaas niet goed gegaan", zegt de politica uit Gieterveen. De borden zijn inmiddels verplaatst.Het gemeentebestuur van Borger-Odoorn zegt bij de volgende verkiezingen niet opnieuw met dit soort zaken geconfronteerd te willen worden. "We moeten misschien wel kijken naar strenger beleid", aldus wethouder Freek Buijtelaar.Mentink vindt dat de gemeente wel wat duidelijker mag zijn over wat wel en niet mag. "Maar dat er regels zijn is prima, aan een wildgroei van reclame hebben we ook niks."