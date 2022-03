Vandalen slaan toe, vrijwilligers Staatsbosbeheer opnieuw dakloos

De vrijwilligers van Staatsbosbeheer staan opnieuw met lege handen. Vorige week werd hun keet vernield. Dit is al de tweede keer in korte tijd dat de vrijwilligers van Staatsbosbeheer zonder ruimte zitten om gereedschap op te slaan.

In augustus van vorig jaar brandde de eerste keet van de vrijwilligers compleet af. In oktober van dat jaar kregen de vrijwilligers een nieuwe keet van waterbedrijf WMD. De keet wordt door de vrijwilligers gebruikt voor de opslag van gereedschap dat moeilijk mee te nemen is op de fiets. Ook gebruiken ze de keet om af en toe kop koffie te drinken of in te schuilen bij slecht weer.

Ingegooide ramen, lekke banden en kapotte luiken

Op zondag 13 maart liep een van de vrijwilligers nog even langs de keet om te checken of alles dicht was. "En maandag kreeg ik te horen dat de ramen waren ingegooid. Dus het zou in de nacht van zondag op maandag gebeurd moeten zijn." De vrijwilliger baalt van de situatie. "Er zijn ramen ingegooid, de luiken zijn kapot, de banden zijn lek en de deur is vernield. Het is vernielzucht. Ik vind het echt heel triest."

Ondertussen is het ook het einde van het seizoen voor de vrijwilligers. "Tot halverwege maart mogen wij aan het werk. Dan start het broedseizoen. Het is een vervelende afsluiting. Daarnaast is het ook onhandig. Want wij vrijwilligers komen allemaal met de fiets. Dan is groot gereedschap meenemen niet mogelijk. Nu moeten we gaan kijken naar andere alternatieven. Zoals komen met aanhanger. Want een nieuwe keet weet ik nog niet of die er gaat komen. Want ja, die gaat er waarschijnlijk ook aan."