Dit zijn de kanshebbers op de Drentse Talentprijs Cultuur

Jong cultureel talent in Drenthe meer aandacht geven. Dat is waarom de Drentse Talentprijs Cultuur in het leven is geroepen. Vanmiddag wordt bekendgemaakt wie er met de prestigieuze titel naar huis gaat.

Zijlstra is met haar veertig jaar de oudste van het drietal. Volgens de jury laat ze, hoewel ze al in 2012 is afgestudeerd als docent beeldende kunst en vormgeving, pas sinds vorig jaar écht van zich horen. "Ik maak hele grote tekeningen, het zit wat tegen schilderen aan", vertelt ze over haar kunst. "Ik werk met inkt, water, potlood en krijt. Het zijn werken waarin het fysieke nogal naar voren komt. In het proces, maar ook in dat wat je ziet op papier. Er komen hele fysieke werelden op papier."