'Kutvoorstelling' van productiehuis Mevrouw Ogterop Meppel in première

Voorstellingen maken en daarmee de boer op gaan, door heel Nederland: schouwburg Ogterop in Meppel zegt het eerste Drentse theater te zijn die dit doet. De eerste show is inmiddels een feit en gaat zaterdag in première.

Met de titel 'Ik stond in een kutvoorstelling maar mijn haar zat wel heel goed' kan actrice en artistiek leider Lotte Dunselman alvast de prijs binnenslepen voor de meest unieke naam voor een show. "Dat ving de schrijfster van het stuk ooit op toen ze in gesprek was met een actrice", lacht Dunselman. "We zijn er blij mee, want we krijgen vaak te horen dat het een sterke titel is."

Stereotype

In de voorstelling staat de positie van de vrouw in de maatschappij centraal. Volgens Dunselman krijgen vrouwen pas sinds kort dezelfde kansen als mannen op het gebied van werk. De kloof is er nog steeds vindt ze en die wil ze blootleggen. "Meestal zijn het de mannen die de sterren zijn van een productie, vrouwen hebben vaak een bijrol in het verhaal. Toneel blijft een mannenwereld, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn."

De actrice vindt dat vrouwen vaak in een bepaalde rol worden gedrukt. "Het gaat dan om de bekende stereotypes", legt ze uit. "Laatst werd ik geïnterviewd en toen werd mij gevraagd wat ik nog allemaal wilde doen met mijn carrière. De interviewer was benieuwd hoe ik dat allemaal ging bereiken aangezien ik ook moeder ben. Dat vond ik wel heel bijzonder, want zo'n vraag zouden ze nooit aan mijn man stellen."